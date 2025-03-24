منتخبنا الوطني لليد الشاطئية يواصل تدريباته اليومية بمجمع بوشر بمعنويات عالية

مع اقتراب موعد دورة الألعاب الرياضية الشاطئية

يكثف منتخبنا الوطني لكرة اليد الشاطئية من تدريباته اليومية بالملعب الرملي بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر مع اقتراب موعد دورة الألعاب الرياضية الشاطئية الخليجية التي تستضيفها سلطنة عُمان في شهر ابريل القادم والبطولة الآسيوية العاشرة لكرة اليد الشاطئية للرجال والسيدات لعام 2025م - تصفيات كأس العالم للرجال والسيدات لكرة اليد الشاطئية لعام 2026م التى تستضيفها سلطنة عمان في شهر مايو القادم حيث يركز الجهاز الفني لمنتخبنا بقيادة المدرب الوطني حمود الحسني ومساعده جابر البلوشي على الكثير من الجوانب في الحصص التدريبية بهدف تجهيز اللاعبين واختيار افضل العناصر بعد تقليص العدد اللاعبين المختارين حاليا من 18 الى 12 في الفترة القادم حتى يتنسى للجهاز الفني مضاعفة التدريبات في المعسكر الداخلي الذي سيقام خلال الفترة من 1 الى 3 ابريل القادم يسبق المشاركة في الدورة الالعاب الخليجية التي ستقام خلال الفترة من 4 الى 11 ابريل القادم، حيث يطمح منتخبنا المنافسة على لقب الدورة التي تقام على ارضية . وتشتمل التدريبات حاليا على رفع معدل اللياقة البدنية وتطبيق مجموعة متنوعة من التدريبات في الدفاع والهجوم ولعب تقسيمات متنوعة من اجل تطبيق ما تم تجربته في التمارين اليومية ويشارك في التدريبات كل من سعيد بن حمد الحسني ونواف بن خالد الحسني والمأمون بن عادل الحسني وياسر بن سعيد الحارثي و سعود بن نصر الحسني من نادي « مسقط « عبدالحكيم بن عبدالله السيابي و بشار بن يعقوب الهنائي ومحمود بن سعيد الوهيبي واحمد بن صالح الغيلاني « نادي عمان « وحذيفة بن سويد السيابي وعلي بن سالم الجامعي ومهند بن سعيد الزرافي « اهلي سداب « ومهدي بن سالم السليماني و سعيد بن عيسى الحسني ومحمد بن عبدالمجيد البلوشي وعبدالله بن عادل البلوشي « السيب « ومازن بن سالم الجامعي « العروبة.