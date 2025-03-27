نعرض لكم الان تفاصيل خبر دونالد ترامب: 25% رسوما جمركية على السيارات غير المصنعة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 27 مارس 2025 04:11 مساءً - سي إن بي سي_ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، اليوم الأربعاء، إنه سيفرض رسوماً جمركية بنسبة 25% على جميع السيارات غير المصنعة في الولايات المتحدة.

وأضاف الرئيس الأمريكي: “سنفرض رسوماً جمركية 25% على جميع السيارات غير المصنعة في الولايات المتحدة. سنبدأ بحد أدنى 2.5%، وهو الأساس الحالي، ونصل إلى 25%”.

وذكر أن تطبيق تلك الرسوم سيبدأ من اليوم الثاني من أبريل، وأن توقيع الأمر التنفيذي المتعلق بتلك الرسوم اليوم سيقود إلى نمو صناعة السيارات في الولايات المتحدة.

وذكر أن من وصفه بـ “آخرين” سيأتون إلى بلاده لبناء مصانع جديدة.

ووصف ترامب الرسوم التي يعتزم فرضها على السيارات أنها دائمة، وأنه سيتم استخدامها لخفض الدين الأميركي، مشيراً إلى عدم اعتزامه فرض رسوم على قطع غيار السيارات المصنوعة في الولايات المتحدة.

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أيضاً ستفرض أميركا تعرفات جمركية على كلٍ من الصناعات الدوائية، والأدوية، والأخشاب، يحسب ما ذكره دونالد ترامب.

وأشار ترامب إلى أنه سيعقد مؤتمراً صحافياً في الثاني من أبريل، وهو اليوم المنتظر أن يعلن فيه عن فرض رسوم جمركية متبادلة مع دول أخرى.

وقال ترامب إنه ستكون هناك جولة ثانية من الرسوم في الثاني من أبريل، وأن الرسوم المضادة ستفرض على جميع الدول بدءاً من ذلك اليوم.

من جانبه، قال مسؤول بإدارة ترامب إنه سيتم فرض الرسوم المتعلقة بالسيارات على الشاحنات الخفيفة أيضاً، متوقعاً أن توفر تلك الرسوم إيرادات سنوية جديدة قيمتها أكثر من 100 مليار دولار.

العمليات ضد الحوثيين مستمرة

في سياق آخر، قال ترامب إن الهجمات الأميركية على جماعة الحوثي في اليمن ستتواصل لفترة طويلة، وذلك مع شن الجماعة هجمات على سفن تمر في البحر الأحمر.

وفيما يتعلق بالمحادثة التي جرت على تطبيق سيغنال بين مسؤولين أميركيين بخصوص الهجوم على جماعة الحوثي، وتمت إضافة صحافي إليها بالخطأ، قال ترامب إن مستشار الأمن القومي مايك والتز تحمل المسؤولية عما حدث في تلك الدردشة.

وفيما يتعلق بالمهلة الممنوحة للشركة مالكة تطبيق تيك توك فيما يتعلق بعملية بيعه في الولايات المتحدة، قال ترامب: “سنتوصل إلى اتفاق ما بشأن تيك توك”.