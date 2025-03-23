منتخبنا الوطني للقدم الشاطئية يواجه اليوم المنتخب الماليزي فـي الجولة الثانية لتأكيد تأهله

فـي كأس آسيا للكرة الشاطئية بتايلاند

كتب ـ خالد الجلنداني:

يخوض اليوم منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية مباراته الثانية من منافسات المجموعة الرابعة في كأس آسيا للكرة الشاطئية 2025 في تايلاند عندما يلاقي منتخب ماليزيا في الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت سلطنة عُمان على ملعب جومتين أرينا في باتايا. يدخل منتخبنا لقاء اليوم وهو في صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة بفارق الأهداف أمام البحرين الذي تفوق على المنتخب الماليزي بنتيجة 4/‏3، في حين بقي رصيد ماليزيا وفيتنام خاليًا من النقاط. ويلتقي اليوم أيضًا في نفس المجموعة المنتخب البحريني مع المنتخب الفيتنامي.

واستهل مُنتخبنا مشواره في البطولة بالفوز على نظيره الفيتنامي بنتيجة 7-1 في الجولة الأولى، سجل أهداف المنتخب عبدالله الصوطي وسامي البلوشي ومشعل العريمي وأحمد العويسي ومسلم العريمي. ونجح مُنتخبنا في التقدم بالنتيجة بعد ثوانٍ معدودة من البداية عبر اللاعب عبدالله الصوطي الذي سدد بهدوء كرة استقرت في الزاوية اليمنى من المرمى في الدقيقة الأولى، ثم أضاف اللاعب سامي البلوشي الهدف الثاني من ضربة جزاء سددها بنجاح في الزاوية اليمنى في الدقيقة السادسة. وفي الشوط الثاني واصل منتخبنا فرض سيطرته على مجريات اللعب، ونجح في تسجيل الهدف الثالث بتسديدة بعيدة أرسلها مشعل العريمي واستقرت في الزاوية اليسرى في الدقيقة 15، ثم أضاف اللاعب عبدالله الصوطي الهدف الرابع، حينما تسلم كرة وسددها من مسافة قريبة في المرمى في الدقيقة 20. وفي الشوط الثالث استطاع منتخب فيتنام تقليص الفارق من كرة رأسية للاعبه فان دات في الدقيقة 25، في حين جاء الرد لصالح منتخبنا عبر أحمد العويسي عن طريق ضربة جزاء سددها قوية في الزاوية اليسرى من المرمى في الدقيقة 30. وواصل مُنتخبنا محاولاته لزيادة الغلة من الأهداف، وهو ما تحقق بالفعل بواسطة مسلم العريمي من ركلة حرة مباشرة سددها بإتقان في الزاوية اليمنى في الدقيقة 34، ثم اختتم اللاعب بتسديدة قوية سكنت الشباك في الدقيقة 36.

ويُعد لقاء اليوم مُهمًّا لمنتخبنا من أجل حسم بطاقة الصعود إلى المربع الذهبي، حيث يتحتم عليه اليوم الفوز وعدم انتظار المباراة الأخيرة التي ستجمعه مع المنتخب البحريني يوم 25 من الشهر الجاري التي ستكون بمثابة نهائي مبكر بين الطرفين من أجل تحديد بطل المجموعة الرابعة حيث يتأهل إلى الدور ربع النهائي المنتخبان الحاصلان على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة ويدخل منتخبنا البطولة هذه المرة من أجل كسب لقب للمرة الثانية في تاريخه، خصوصًا وأنه حلَّ في النسخة الماضية بالمركز الثالث، وهذه المرة حان الوقت للوصول إلى المباراة النهائية.

في المقابل يدخل منتخب ماليزيا اللقاء من أجل تعويض خسارته التي تعرض لها في الجولة الافتتاحية أمام المنتخب البحريني وهو يدرك جيدًا أن أي خسارة جديدة سوف تبعده عن الوصول إلى دور الثمانية في البطولة لذلك يسعى اليوم إلى تقديم مباراة جيدة بعدما تمكن من معالجة أخطائه في المباراة الماضية، ويشارك منتخب ماليزيا في نهائيات كأس أمم آسيا للمرة الرابعة في تاريخه، وكان أفضل إنجاز له الوصول إلى ربع النهائي مرتين أعوام 2017 و2019 ولم تتأهل إلى كأس العالم.