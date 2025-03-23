بهلاء ـ من مؤمن الهنائي: شكَّل نادي بهلاء الأجهزة الإدارية والفنية لفريقي المراحل السنية تحت 10 سنوات وتحت 15 سنة، وهو الدوري الإلزامي لأندية دوري عمانتل. وأوضح خميس بن عبدالله الهنائي المشرف الرياضي للنادي أن النادي أكمل جاهزيته في تشكيل الأجهزة الفنية والإدارية للفريقين واختيار مجموعة من اللاعبين للمشاركة بهم في دوري المراحل السنية لهاتين الفئتين، وهي النسخة الأولى. وأشار الهنائي إلى أن الجهاز الفني لفريق تحت 15 سنة سيكون بقيادة المدرب خالد بن سالم بن عبدالله اليعربي ويساعده عبدالله بن محمد الهذيلي ومحمود بن محمد الكندي ومسلم بن نصيب العبري (مديرًا للفريق). ويضم الفريق 35 لاعبًا وتقام مباريات هذه الفئة وفقًا للائحة الاتحاد العُماني بنظام 11 لاعبًا ضد 11 لاعبًا، فيما تم تشكيل فريق المراحل السنية تحت 10 سنوات من 15 لاعبًا، ويقود تدريبات الفريق المدرب عبدالله بن محمد الهذيلي ويساعده محمود الكندي ومسلم بن نصيب العبري مديرًا للفريق. وذكر المدرب خالد اليعربي أن عددًا من اللاعبين المختارين لتمثيل نادي بهلاء في هذه المراحل السنية من مخرجات أكاديمية نجوم بهلاء التي أسند النادي إليها تشكيل الفريقين، وقد بدأ الفريقان برنامجهما الإعدادي على ملاعب النادي وتتطلع إدارة النادي أن تكون المشاركة جيدة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نادي بهلاء يشكل الأجهزة الإدارية والفنية لفرق المراحل السنية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.