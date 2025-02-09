نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور: ميشالاك تعرض لسخرية من جروس.. وقدم شكوى بسبب المستحقات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور أن البولندي كونراد ميشالاك تعرض لحديث ساخر من السويسري كريستيان جروس مدرب الزمالك أثر على نفسيته.

وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: بأن ميشالاك تقدم بانذار ضد نادي الزمالك للحصول على مستحقاته المتأخرة عن الموسم الحالي خصوصا إنه لم يحصل على ٢٥٪؜ من قيمة عقد مثل باقي اللاعبين.

وأضاف: ميشالاك عاد للتدريبات الجماعية بعد الاستقرار على عدم فسخ عقده مع الزمالك واللاعب مستمر بشكل طبيعي خلال الموسم الحالي.