الرياضة

خالد الغندور: ميشالاك تعرض لسخرية من جروس.. وقدم شكوى بسبب المستحقات

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خالد الغندور: ميشالاك تعرض لسخرية من جروس.. وقدم شكوى بسبب المستحقات

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أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور أن البولندي كونراد ميشالاك تعرض لحديث ساخر من السويسري كريستيان جروس مدرب الزمالك أثر على نفسيته.

وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: بأن ميشالاك تقدم بانذار ضد نادي الزمالك للحصول على مستحقاته المتأخرة عن الموسم الحالي خصوصا إنه لم يحصل على ٢٥٪؜ من قيمة عقد مثل باقي اللاعبين.

وأضاف: ميشالاك عاد للتدريبات الجماعية بعد الاستقرار على عدم فسخ عقده مع الزمالك واللاعب مستمر بشكل طبيعي خلال الموسم الحالي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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