نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اقتراح داخل الزمالك برحيل جروس وتعيين ميكالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور إن الساعات الماضية شهدت اقتراح داخل مجلس إدارة نادي الزمالك برحيل جروس المدير الفني للفريق.

اقتراح داخل الزمالك برحيل جروس وتعيين ميكالي

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "في حال استمرار النتائج السلبية داخل الفريق خلال الفترة المقبلة سيكون هناك موقف ضد جروس".

وأكمل: "الفيصل بين الإدارة وجروس في المباريات القادمة ونتيجة مباراة القمة يوم ٢٢ ستكون حاسمة بشكل كبير".

واختتم: "والاسم المرشح الابرز هو البرازيلي ميكالي"