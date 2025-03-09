نادي عمان يطمح للجمع بين ثلاثية الموسم وأهلي سداب يسعى للقبه الثالث فـي ختام درع الوزارة لليد

اليوم وفـي نهائي مكرر

كتب ـ خالد الجلنداني :

تختتم اليوم « الأحد« منافسات بطولة درع وزارة الثقافة والرياضة والشباب الرابعة عشرة لكرة اليد للموسم الرياضي 2024-2025 بإقامة المباراة النهائية بين نادي عمان وأهلي سداب في الساعة التاسعة والنصف مساء على ملعب الصالة الرياضية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، وذلك تحت رعاية سعادة الدكتور عبدالله بن خميس أمبوسعيدي وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم رئيس الاتحاد العماني للرياضة المدرسية بحضور موسى بن خميس البلوشي رئيس الاتحاد العماني لكرة اليد واعضاء مجلس إدارة الاتحاد وممثلي الاندية المشاركة في المسابقة .



ويعد هذه النهائي الثاني على التوالي الذي يلتقي فيه نادي عمان واهلي سداب، حيث التقي الطرفان الأسبوع الماضي في نهائي دوري الدرجة الاولى لكرة اليد للموسم 2024/‏2025 ونجح نادي عمان في الظفر باللقب للمرة الرابعة على التوالي بعد تغلبه على أهلي سداب بنتيجة 23/‏16 ووصل نادي عمان الى المباراة النهائية بعد فوزه مساء امس الأول على نادي مسقط بنتيجة 28/‏17 في مباراة دور النصف النهائي للمسابقة، ويدخل اللقاء من أجل المحافظة على ثنائية الموسم للمرة الثالثة على التوالي، حيث يعيش الفريق حاليا نشوة الانتصارات ولاعبوه يتمتعون بمعنويات عالية وهذا بعد الأداء والمستوى الرائع الذي قدمه لاعبوه في مباراة النصف النهائي امام مسقط، وهذا الأمر سوف يدفعهم كثيرا من أجل المحافظة على اللقب وعدم التفريط فيه، حيث سيضع مدربه الجزائري ابراهيم بو درالي الخطة والتشكيلة المناسبة التي سيواجه بها اهلي سداب، حيث يسعى نادي عمان الى الجمع بين ثلاثية الموسم كأس السوبر والدوري ودرع الوزارة .

في المقابل يدخل اهلي سداب بقيادة مدربه المنجي بوغطاس ومساعده ماهر الدغيشي اللقاء الثاني امام نادي عمان وهذه المرة ستكون مختلفة كثيرا لنادي اهلي سداب الذي يدخل اللقاء وامامة هدف وحيد فقط تعويض خسارته في نهائي الدوري والفوز باللقب الثالث في تاريخه حتى لا يخرج من الموسم بدون اي ألقاب بعدما قدم مستوى جيدا في مباراة دور النصف النهائي أمام السيب فاز فيها بصعوبة بنتيجة 26/‏25 لذلك يجب على لاعبي اهلي سداب استيعاب الدرس في نهائي الدوري وعدم تكرار نفس الاخطاء التي وقعوا فيها رغم تألق لاعبيه لكن هذا التالق لم يستمر كثيرا في الشوط الثاني وتراجع اداء الفريق مما سهل من مهمة نادي عمان في فرض سيطرته على مجريات الشوط الثاني والخروج فائزا باللقب وربما هذه المرة سوف يختلف النهائي كثيرا بعدما عرف مدربه المنجي بوغطاس أسباب التراجع ووقف عليها ووضع لها الحلول المناسبة.

وكان مشوار الطرفين الى النهائي على النحو التالي بدا أهلي سداب مشواره في البطولة بالفوز على نادي بفوز على نادي صحم بنتيجة 44 /‏ 19 في دور الثمانية، حيث لم يخض اهلي سداب مباريات في الدور الاول للبطولة مع اندية نادي عمان ومسقط والسيب الذين لعبوا البطولة في دور الثمانية وتاهل اهلي سداب الى الدور نصف النهائي لمواجهة السيب وتغلبه عليه بنتيجة 26/‏25 ووصل الى نهائي البطولة الذي يطمح الى الظفر باللقب للمرة الثالث في تاريخه في المقابل بدا نادي عمان مشواره في البطولة في دورة الثمانية بمواجهة نادي مجيس تغلبه عليه بنتيجة 38/‏18 وفاز في الدور النصف النهائي على مسقط بنتيجة 28/‏17 .

الجدير بالذكر أن بطولة درع الوزارة في دورتها 14 شارك فيها 17 ناديا هي أندية السيب، ومرباط، وصلالة، والطليعة، وبدية، ومجيس، ونزوى، ومسقط، ونادي عمان، والسويق، و أهلي سداب، والمصنعة، ومصيرة، والشباب، و النصر، والاتحاد، وصحم و انطلقت منافساتها في السابع من فبراير الماضي.