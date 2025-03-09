العالم اليوم - إسلام مبارك تتحدث عن "أشغال شاقة جدا".. وتعلّق على التنمر

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 9 مارس 2025 10:25 مساءً - بعدما أثار مسلسل "أشغال شاقة جدا" موجة كبيرة من الجدل حول شخصية "مدينة" السيدة الأفريقية ذات البنيان الضخم والتي تجسد دورها الفنانة السودانية إسلام مبارك وتعرضها لحالة من التنمر، تواصلت معها "دوت الخليج" لمعرفة تفاصيل أكثر عنها وعن العمل.

بعد تعرضها للتنمر في "أشغال شاقة جدا".. إسلام مبارك

هل كنت متوقعة هذا الصدى الكبير للدور والشخصية والعمل؟

بصراحة، لم أكن أتوقع هذا النجاح الباهر نظراً لأن الحوارات داخل العمل كانت مختصرة وكذلك العبارات، وربما النجاح جاء من الاختلاف في الشخصية واعتمادها على تفاعلات جادة جدا وصلت للناس كنوع من الكوميديا، كما أن اختيار اسم مدينة في حد ذاته مثير.

هل وجدت صعوبة في هذا العمل؟

العمل لم يكن سهلا، حيث أن اعتمادي على كوميديا الموقف تحتوي على صعوبة كبرى، فبخلاف المعروف الكوميديا أصعب من أي نوع آخر، وبالطبع كان هناك توتر ورهبة من العمل، ولكن وجودي مع هشام ماجد ومصطفى غريب وتشكيل هذا الثلاثي هو ما أحدث الفارق، والكواليس كانت مليئة قفشات ونكات.

ما رأيك في عبارات التنمر والعنصرية التي طالت الشخصية؟

عن نفسي لم أجد أي انتقاص أو تنمر يطال هذه الشخصية بكافة جوانبها، وقد رسم المخرج خالد دياب أبعادها باعتبارها شخصية أفريقية قادمة من نيجيريا قوية البنية تمارس رياضة عنيفة تحتاج إلى بنية جسمانية ذات مقاييس معينة، ولا يوجد أي تنمر بها، كما أن المسلسل وفكرته تعتمد في الأساس على فكرة "الشغالات" والخادمات من مختلف الثقافات.

كيف تتعاملين مع الانتقاد؟

أنا أحترم الرأي والرأي الآخر، وأحترم الانتقاد الذي يكون به محتوى ومضمون، أما التنمر من أجل التنمر فهو عبث وسخف، والشتائم ما هي سوى صورة بذيئة لا ألتفت لها، وطالما أني اختارت هذه المهنة الإبداعية فيجب أن أتحمل الانتقاد، الممثل لابد أن ينتقد.

ماذا عن باقي أعمالك داخل مصر؟

مؤخرا، تم عرض فيلم سيرة أهل الضي في مهرجان جدة ومهرجان برلين، والحمد لله نلت إشادات للشخصية التي أقوم بها وهو عمل من بطولة فنانين مصريين من الصف الأول، بالإضافة إلى مشاركتي في فيلم أسد مع محمد رمضان.