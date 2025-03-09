انديان ويلز ـ أ.ف.ب: تأهل الإسباني كارلوس ألكاراس المصنّف ثالثا عالميا وحامل اللقب في العامين الماضيين بسهولة إلى الدور الثالث من دورة إنديان ويلز لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب بفوزه على الفرنسي كونتان هاليس 6-4 و6-2، فيما سقط الصربي نوفاك ديوكوفيتش السابع في مباراته الأولى بخسارته أمام الهولندي بوتيك فان دي تساندسخولب 2-6 و6-3 و6-1. وسينضم ألكاراس (21 عاما) بحال نجح في إحراز اللقب للعام الثالث تواليا في إنديان ويلز إلى النادي المغلق للاعبين الذين تمكنوا من تحقيق هذا الانجاز قبله والذي يضم السويسري روجيه فيدرر (2004-2006) وديوكوفيتش (2014-2016).

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