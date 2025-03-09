منتخبنا الأولمبي يبدأ معسكره الداخلي استعدادا لبطولة اتحاد غرب آسيا تحت 23 سنة

بقيادة بدر الميمني ومشاركة 26 لاعبا

انطلق مساء أمس المعسكر الداخلي لمنتخبنا الأولمبي الذي عاد بعد فترة طويلة من الغياب، وسيستمر المعسكر حتى 17 مارس الحالي بمشاركة (26) لاعبا تم إختيارهم عبر الجهاز الفني للمنتخب الذي يقوده الدولي بدر الميمني في تجربته الأولى مع المنتخبات بعد أن خاض العديد من الرحلات التدريبية في ملاعب قطر في الفترة الماضية وحقق فيها نجاحات كبيرة، وانطلقت أولى الحصص التدريبية للأحمر الأولمبي على ساحة الملعب الرئيسي بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء أمس، فيما يستكمل باقي أيام المعسكر على ساحة ملعب أهلي سداب بحسب البرنامج المعد من قبل المعنيين بالاتحاد، بسبب انشغال الملعب الرئيسي بتدريبات المنتخب الوطني الأول.

منتخبنا الأولمبي يدخل هذا المعسكر في إطار استعداداته لبطولة اتحاد غرب آسيا السادسة والتي ستقام في مسقط خلال الفترة من 19 وحتى 25 مارس الحالي في الطريق التحضير للتصفيات الاسيوية المؤهلة للنهائيات بإذن الله تعالى .

26 لاعبا

وفي ذات السياق، ضمت القائمة التي استدعاها الميمني لهذا المعسكر (26) لاعبا هم : أحمد بن خميس الفارسي (سمائل) ولقمان بن صالح الجديدي (الرستاق) وعبدالعزيز بن جمعه الشقصي (الرستاق) وناصر بن علي الصقري (السيب) ومسعود بن سيف البحري (الشباب)، زياد بن طارق الراسبي (النصر)، سلطان بن بدر المرزوق (ظفار) سالم بن سليمان العبدلي (نادي عمان) عدي بن خليفه المنوري (السلام)، عبدالهادي بن حفيظ المنوري (المصنعة)، عدنان بن خميس المشيفري (السيب )، خالد بن ابراهيم السليمي (ظفار)، اسامة بن محمد المحروقي (السيب) واسامة بن مجدي بيت سمير (النصر)، يسار بن سعيد البلوشي (صور)، محمد بن سعيد المعمري (الخابورة)، عبدالله بن مبارك الجابري (الخابورة)، تركي بن عبدالله بيت ربيع (الاتحاد)، علي بن حسن البلوشي (نادي عمان)، جواد بن خليفة العزي (السيب)، سمير بن عزيز الحاتمي (السيب)، رشاد بن عبدالحميد غانم الذهين (النصر)، مازن بن صالح الحراصي (الظفرة الاماراتي)، فيصل بن جمعة الحديدي (بوشر)، نايف بن فرج بيت صبيح (ظفار)، عبدالعليم بن عبدالله الرواحي (فنجاء) .