الوجبات الخفيفة الصحية التي يمكنك تناولها بين الإفطار والسحور

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 9 مارس 2025 10:55 مساءً - أهمية اختيار الوجبات الخفيفة الصحية بين الإفطار والسحور

من الضروري أن نولي اهتمامًا خاصًا عند اختيار الوجبات التي نتناولها بين الإفطار والسحور، خاصة خلال شهر رمضان المبارك. يُفضل التركيز على الأغذية الصحية التي تمد الجسم بالطاقة والعناصر الغذائية الضرورية.

فوائد الوجبات الخفيفة الصحية

تساهم الوجبات الخفيفة الصحية في الحفاظ على مستويات الطاقة، وتحسين التركيز، ودعم عملية الهضم، مما يتيح لنا الاستفادة القصوى من العبادة والواجبات اليومية. إليك بعض الفوائد التي تحققها هذه الوجبات:

تزيد من معدل الأيض وتساعد في إنقاص الوزن أو تثبيته.

تمد الجسم بالنشاط والحيوية خلال فترات الصيام الطويلة.

تحافظ على نسبة السكر في الدم في مستوى مناسب وثابت.

أفضل الوجبات الخفيفة الصحية بين الإفطار والسحور

إليك بعض الأفكار لوجبات خفيفة يمكنك تناولها خلال الفترة بين الإفطار والسحور للتمتع بطاقة جيدة وصحة متوازنة:

المكسرات: تعد مصدرًا غنيًا بالبروتينات والدهون الصحية التي تشعرك بالشبع لفترة أطول.

الفواكه الجافة: تُعتبر من الأطعمة التي تتحلل ببطء، مما يساعد في إمداد الجسم بالطاقة بشكل ثابت.

الزبادي مع العسل والمكسرات: يمد الجسم بالكالسيوم والبروتين والسكر الطبيعي، وهو مثالي للحصول على طاقة سريعة.

الخضروات الطازجة: مثل الخيار والجزر، تساعد في الحصول على الألياف والماء، مما يدعم الجهاز الهضمي.

العصائر الطبيعية: يُفضل إعدادها من الفواكه الطازجة دون إضافة سكر لتحسين مستوى الترطيب وزيادة الفيتامينات.

نصائح لتجنب الوجبات الغير صحية

من المهم أن نتجنب بعض الخيارات الغير صحية التي قد تزيد الشعور بالعطش أو تسبب اضطرابات في المعدة. إليك بعض النصائح لتجنب ذلك:

تجنب الأطعمة العالية بالملح مثل المقرمشات المعلبة والجبن المالح.

الابتعاد عن المشروبات الغازية والمشروبات المحتوية على الكافيين.

عدم الإفراط في تناول الحلويات الدسمة والمقلية.

باختيار الوجبات الصحية المناسبة بين الإفطار والسحور، يمكننا تحسين جودة حياتنا خلال فترة الصيام والتمتع بصحة جيدة وطاقة مستدامة طوال اليوم.