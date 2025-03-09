انطلاق الجولة الثالثة الحاسمة من بطولة أسياد الكروية

تنطلق مساء اليوم الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة أسياد الكروية للموظفين في نسختها الخامسة، والتي يشارك فيها 12 فريقًا من مختلف موظفي شركات المجموعة. وتُعد هذه الجولة مصيرية لتحديد هوية الفرق المتأهلة إلى الدور ربع النهائي، حيث ستشهد مواجهات حماسية ومنافسة لحصد بطاقات التأهل ويخوض فريق صور، الذي حقق انتصارين متتاليين، مواجهة قوية أمام فريق نزوى صاحب الـ 3 نقاط، والذي يطمح إلى تحقيق الفوز لضمان تأهله إلى الدور المقبل. في المقابل، يدخل فريق صحم المباراة أمام مسندم، الذي لم يحقق أي نقطة حتى الآن، واضعًا نصب عينيه تحقيق انتصار ثمين مع انتظار نتيجة مواجهة صور ونزوى لتحديد مصيره في البطولة. وفي المجموعة الثانية، يلتقي فريقا منح وصلالة في مواجهة قوية، حيث يمتلك كل منهما 4 نقاط، ويسعى كل فريق لحسم الصدارة لصالحه والانفراد بقمة المجموعة. فيما تشهد المباراة الثانية مواجهة بين بدية والبريمي، حيث يملك كلا الفريقين فرصة انتزاع وصافة المجموعة في حال تحقيق الفوز، بشرط خسارة أحد الفريقين في المواجهة الأولى. ويأمل فريق عبري، متصدر المجموعة برصيد 4 نقاط، في تأكيد صدارته عندما يواجه المصنعة، الذي ودّع البطولة بعد خسارتين متتاليتين. بينما تتجه الأنظار إلى المواجهة الحاسمة بين صحار والرستاق، حيث تصب نتيجة التعادل في مصلحة صحار لضمان بطاقة التأهل. وستشهد المجموعة الرابعة قمة مرتقبة بين أزكي، المتصدر برصيد 6 نقاط، ومسقط، الوصيف برصيد 4 نقاط، في لقاء قد يكون حاسمًا لتحديد هوية المتأهلين، بينما يسعى فريق بركاء إلى تحقيق معجزة بالفوز على الدقم بفارق أكثر من 7 أهداف، مع انتظار تعثر مسقط لضمان الوصافة وخطف بطاقة التأهل.