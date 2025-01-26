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أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي محمد شبانة أن إدارة الكرة بالنادي الأهلي تقترب من إنهاء التفاوض مع ٦ لاعبين ما بين أجانب ومحليين لضم ٤ منهم على الأقل.

شبانة يكشف كواليس الساعات الماضية في ميركاتو الأهلي.. وخلاف وحيد مع كولر



وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أنه بالنسبة للأجانب فالإدارة قطعت شوطا مهما في التفاوض مع الثلاثي الأجنبي المغربي أشرف بن شرقي والسويسري ديريك كوتيسا والبرازيلي إيفرتون.

وأضاف شبانة أن هناك اختلاف في الرأي بين الإدارة وكولر المدير الفني حيث ترغب الإدارة في التعاقد مع واحد من الثلاثي لإتاحة الفرصة لقيد التونسي علي معلول فيما يضغط كولر للتعاقد مع لاعبين ورحيل معلول بعد تمسكه بعطية الله.

أما محليا فأكيد شبانة أن الإدارة تفاوض الثلاثي أحمد رضا لاعب وسط بتروجت وثناني فاركو لاعب الوسط محمود جهاد والمدافع ياسين مرعي في ظل رغبة الإدارة بالتدعيم بمدافع جديد بعد صفقة العش.

واتم شبانة بأن الأهلي إقترب بشدة من حسم صفقة أحمد رضا ليكون ثالث المنضمين في الميركاتو الشتوي.

