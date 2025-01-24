الرياضة

ريال مدريد يراقب نجم ليفربول

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ريال مدريد يراقب نجم ليفربول

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أحمد جودة - القاهرة - ذكر تقرير صحفي أن ريال مدريد يراقب عن كثب، لاعبا جديدا من ليفربول، من أجل الحصول على خدماته في الميركاتو الصيفي المقبل.

ريال مدريد يراقب نجم ليفربول

وبحسب موقع "CaughtOffside"، فإن ريال مدريد يراقب وضعية المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي، الذي ينتهي عقده في صيف 2026.

ويستمر النادي الملكي، في البحث عن فرص في سوق الانتقالات، ويرى في كوناتي، البالغ من العمر 25 عاما، خيارا جيدا لتدعيم الخط الدفاعي.

ولم يتوصل إبراهيما كوناتي مع إدارة ليفربول، لاتفاق مبدئي حتى الآن، بشأن تجديد التعاقد بين الطرفين.

ولا يُعد كوناتي، اللاعب الوحيد من ليفربول، الذي يراقبه ريال مدريد، حيث يعد ترينت ألكسندر أرنولد، من أهداف الميرنجي في الميركاتو الصيفي المقبل.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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