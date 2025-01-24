العالم اليوم - شراكة بين مدن القابضة و"برودجيت" لتطوير مشروع عقاري في لندن

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 24 يناير 2025 07:27 مساءً - أعلنت مجموعة "مدن القابضة" عن إطلاق مشروع مشترك مع شركة "برودجيت ريت"، الجمعة، وذلك بهدف تطوير مشروع 2 فينزبري أفينيو، على مساحة 750 ألف قدم مربع ضمن منطقة برودجيت في لندن.

وستمتلك "مدن القابضة" حصة قدرها 50 بالمئة من المشروع، في حين ستحتفظ كل من "بريتيش لاند" و"جي آي سي" بحصة قدرها 25 بالمئة لكل منهما، عبر ملكيتهما لشركة "برودجيت ريت".

ويمثل هذا المشروع المشترك الخطوة الأولى لـ "مدن القابضة" نحو دخول سوق المملكة المتحدة، ضمن استراتيجيتها للتوسع الدولي.

وستتولى شركة "بريتيش لاند" إدارة عمليات التطوير وإدارة الأصول الخاصة بالمشروع.

ويقع مشروع "2 فينزبري أفينيو" في منطقة برودجيت، في قلب مدينة لندن، ويضم برجين، البرج الشرقي المكون من 36 طابقًا، والبرج الغربي المكون من 21 طابقًا.

ويربط البرجين منصة متعددة الاستخدامات مؤلفة من 12 طابقًا، تضم حديقة تمتد على مساحة 7,000 قدم مربع، وتمتاز بتصميم فريد يشمل مساحات خضراء ومرافق ترفيهية، بالإضافة إلى مناطق عامة تعزز من تجربة الزوار.

وبدأت أعمال تشييد مشروع "2 فينزبري أفينيو"، ومن المقرر تسليمه في عام 2027.

وقال جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "مدن القابضة" إن الشراكة مع صندوق "برودجيت ريت" لتطوير مشروع "2 فينزبري أفينيو" تمثل محطة بارزة في مسيرة مدن القابضة لتوسعة أعمالها على الصعيد الدولي.

وأضاف: "لا شك أن هذه الخطوة ستعزز من استراتيجيتنا لتنويع أعمال التطوير والاستثمار خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، وتدعم رؤيتنا الهادفة إلى تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل لمساهمينا".