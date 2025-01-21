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أحمد جودة - القاهرة - أعلن حمد إبراهيم المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي تشكيلة فريقه استعدادا لمواجهة سموحة ضمن منافسات بطولة الدوري العام.

تشكيل الإسماعيلي لمواجهة سموحة في الدوري المصري

وجاء تشكيل الإسماعيلي المختار للمباراة على النحو الآتي:

حراسة المرمى: أحمد عادل

خط الدفاع: عبد الكريم مصطفى- محمد نصر - محمد عمار - عماد حمدي

خط الوسط: عبد الرحمن الدح - محمد عبد السميع - محمد بيومي

خط الهجوم: إيريك تراوري- خالد النبريصي - مروان حمدي

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

كمال السيد - حاتم سكر - نادر فرج - عبد الله محمد - محمد خطاري - محمد حسن - عمر القط - علي الملواني.

ومن المقرر أن تنطلق أحداث مواجهة الإسماعيلي وسموحة مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة على أرضية ملعب الإسماعيلية.