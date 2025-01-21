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أحمد جودة - القاهرة - ليفربول × ليل Twitter بث مباشر بدون "تشفير أو فلوس" | دوري أبطال أوروبا

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة ليفربول × ليل Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري أبطال أوروبا.. ينتظر عشاق كرة القدم الأوروبية مواجهة نارية بين فريقي ليفربول الإنجليزي وليل الفرنسي في الجولة السابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا 2024-2025. المباراة التي تقام على ملعب "آنفيلد"، معقل ليفربول، تعد فرصة ذهبية لفريق الريدز لتعزيز صدارته للمجموعة وتحقيق انتصار جديد يواصل به سلسلة نتائجه الإيجابية.

أما فريق ليل الفرنسي، فيسعى بدوره لتحقيق مفاجأة كبرى وإلحاق الهزيمة الأولى بمنافسه الإنجليزي.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة ليفربول وليل في دوري أبطال أوروبا من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

موعد مباراة ليفربول وليل اليوم في دوري أبطال أوروبا

موعد مباراة ليفربول وليل في دوري أبطال أوروبا

ستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وسط ترقب كبير من الجماهير.

القنوا الناقل لمباراة ليفربول وليل في دوري أبطال أوروبا

يمكن متابعة مباراة ليفربول وليل عبر قناة بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما يمكن مشاهدة المواجهة على قناة beIN Sports 3 France HD عبر القمر الصناعي أسترا 19.2°E، ما يتيح لعشاق الفريقين متابعة الحدث بجودة عالية.

ترتيب الفريقين في دوري أبطال أوروبا



يتصدر ليفربول المجموعة برصيد 18 نقطة، محققًا العلامة الكاملة بعد الفوز في 6 مباريات دون أي هزيمة. ويظهر الفريق بقيادة مدربه أرني سلوت بأداء قوي وثابت جعله المرشح الأبرز للمضي قدمًا في البطولة.

ويأتي ليل الفرنسي في المركز الثامن برصيد 13 نقطة، جمعها من الفوز في 4 مباريات والتعادل في مباراة واحدة، بينما تعرض للهزيمة في مواجهتين. ويأمل الفريق الفرنسي في تحسين مركزه ورفع رصيده من النقاط.

ترتيب الفريقين في الدوريات المحلية



يتصدر الفريق ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة من 21 مباراة، حيث حقق الفوز في 15 مباراة وتعادل في 5، وتلقى خسارة واحدة فقط. سجل لاعبو ليفربول 50 هدفًا بينما استقبلت شباكه 20 هدفًا.

أما ليل فيحتل المركز الثالث في الدوري الفرنسي برصيد 32 نقطة من 18 مباراة. فاز في 8 مباريات، وتعادل في مثلها، وخسر في مباراتين. وسجل الفريق 28 هدفًا واستقبل 17 هدفًا.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام ليل

من المتوقع أن يعتمد المدرب أرني سلوت على التشكيل التالي: