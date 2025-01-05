نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديربي العاصمة.. روما ينهي الشوط الأول متقدمًا على لاتسيو بثنائية في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنهى روما الشوط الأول أمام لاتسيو متقدما بهدفين دون رد، وذلك في المباراة التي تجمع الفريقين، حاليًا، على ملعب تورينو الأولمبي، ضمن فعاليات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الكالتشيو الإيطالية.

افتتح الذئاب أولى أهدافه عن طريق المتألق الإيطالي لورينزو بيليجريني في الدقيقة 10، بعد تمريرة مميزة من زميله أليكسيس سالماكرز.

ثم أضاف الجناح البلجيكي أليكسيس سالماكرز ثاني أهداف روما في الدقيقة 18، من تمريرة الأرجتتيني باولو ديبالا.

ويحتل لاتسيو المركز الرابع في ترتيب جدول الكالتشيو، برصيد 35 نقطة، بينما يأتي روما في المركز الحادي عشر برصيد 20 نقطة.

وجاء تشكيل روما في الشوط الأول، كالتالي:

▪︎حراسة المرمى: سفيلار.

▪︎خط الدفاع: نديكا - هوملز - مانشيني.

▪︎خط الوسط: سالماكرز - باريديس - أنجيلينو - كوني.

▪︎خط الهجوم: ديبالا - بيليجريني - دوبياك.

بينما جاء تشكيل لاتسيو في الشوط الأول، كالتالي:

▪︎حراسة المرمى: بروفيديل.

▪︎خط الدفاع: تافاريس - روماتيولي - جيلا - ماروسيتش.

▪︎خط الوسط: روفيا - جوندوزي - باشيرو.

▪︎خط الهجوم: زاكاني - إيزاكسن - كاستيلانوس.

القنوات الناقلة لمواجهة روما ولاتسيو في الكالتشيو

ويمكنكم مشاهدة المواجهة القوية بين روما ولاتسيو عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية الإماراتيه المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإيطالي في موسم 2024-2025، وتحديدا على قناة AD SPORTS Premium1.

