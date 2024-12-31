الرياضة

عبدالجليل: بغداد بونجاح "سفاح".. وزيزو سيسبب أزمة في الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد عبدالجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ، يحتاج للتعاقد مع 5 لاعبين من الدوري المصري في الفترة القادمة.

وقال عبدالجليل، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة  "etc":" يجب رحيل بيرسي تاو ورضا سليم، عن الأهلي في يناير".

وتابع:" الأهلي يحتاج 5 لاعبين من الدوري المصري، وهم محمود زلكة، وإبراهيم عادل، ومحمود صابر، ومصطفى زيكو، وأحمد مصطفى زيزو".

وأكمل:" المقابل المادي الكبير المعروض من الزمالك لتجديد عقد زيزو كبير، وسيسبب أزمة في غرفة الملابس".

وواصل:" بغداد بونجاح، مهاجم (سفاح)، والأهلي يحتاجه، ويجب التعاقد معه وسيلعب أساسي على وسام أبوعلي الذي سيتواجد على مقاعد  البدلاء".

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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