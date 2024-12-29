نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نفاد الدفعة الأولى من تذاكر كأس السوبر الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يترقب مشجعو كرة القدم في قطر وأنحاء العالم العربي، القمة الكروية الفرنسية التي تجمع بين باريس سان جيرمان وموناكو، في بطولة كأس السوبر التي يشارك فيها كوكبة من نجوم كرة القدم في استاد 974، يوم الأحد المقبل.

نفاد الدفعة الأولى من تذاكر كأس السوبر الفرنسي

ووفقا لبيان صادر عن منظمي البطولة اليوم الأحد، فقد تم بيع الدفعة الأولى من التذاكر التي طرحت في 23 ديسمبر/كانون الأول الجاري، مع طرح الدفعة الثانية من التذاكر اليوم الأحد، حيث تتوفر التذاكر بدءا من 30 ريالا قطريا.

ويستضيف استاد 974 لقاء العمالقة الفرنسيين بين نادي باريس سان جيرمان بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي وبطل كأس فرنسا، ونادي موناكو وصيف دوري الدرجة الأولى الفرنسي، للتتويج بكأس السوبر الفرنسي.

ويعتبر الاستاد المونديالي أحد أكثر الاستادات تميزا في عالم كرة القدم، حيث استخدم في بنائه حاويات الشحن ووحدات من الحديد الصلب، وقد تم تشييده خصيصا لاستضافة مباريات في كأس العالم 2022 في قطر، ويتميز بتقديم تجربة لا مثيل لها لمشجعي الساحرة المستديرة، مع توفير مقاعد تتميز بسهولة الوصول للمشجعين من ذوي الإعاقة.

ويضم فريق باريس سان جيرمان أسماء لامعة مثل البرازيلي ماركينيوس والجناح الفرنسي عثمان ديمبلي، والكوري الجنوبي لي كانج إن، والنجم المغربي أشرف حكيمي، الذي قاد الرحلة التاريخية لمنتخب بلاده في كأس العالم 2022.

أما نادي موناكو، الذي احتل المركز الثاني في الموسم الماضي في الدوري الفرنسي، فيضم تشكيلة قوية من بينهم النجم الياباني تاكومي مينامينو، واللاعب المغربي الصاعد إلياس بن صغير.