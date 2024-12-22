نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة تشيلسي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي نظيره إيفرتون عصر اليوم الأحد الموافق الثاني والعشرين من شهر ديسمبر الجاري على ملعب "جوديسون بارك"، في الجولة السابعة عشر من البريميرليج.

ويحتل البلوز وصافة جدول ترتيب البريميرليج برصيد 34 نقطة، بعد الفوز في عشر مباريات والتعادل في أربعة لقاءات وخسارة مواجهتين، فيما يحتل إيفرتون المركز السادس عشر برصيد 15 نقطة، بعد الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في ست لقاءات وخسارة مثلهم.

موعد مباراة تشيلسي ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي

تنطلق صافرة البداية لمباراة تشيلسي ضد إيفرتون اليوم الأحد في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي

تنقل مباراة تشيلسي ضد إيفرتون عصر اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 2HD، بتعليق المعلق التونسي عصام الشوالي.