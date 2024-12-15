أتلتيكو مدريد يقتحم قمة "الليغا"
انتزع أتلتيكو مدريد المركز الثاني في الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا"، من غريمه ريال مدريد بعد الفوز 11 على التوالي بجميع المسابقات أمام خيتافي 1-0، يوم الأحد.
فريق المدرب دييغو سيميوني استغل تعثر ريال الذي تعادل خارج ملعبه 3-3 أمام رايو فايكانو الليلة الماضية، ورفع رصيده إلى 38 نقطة من 17 مباراة، بفارق الأهداف فقط عن برشلونة المتصدر.
وتراجع ريال مدريد للمركز الثالث بفارق نقطة واحدة عن القمة، بينما سيلعب برشلونة في وقت لاحق اليوم مع ضيفه ليغانيس على أمل توسيع الفجوة.
سجل المهاجم ألكسندر سورلوث هدف انتصار أتلتيكو من ضربة رأس في الدقيقة 69 بعد تمريرة ناويل مولينا العرضية ليواصل فريق سيميوني سلسلته المثالية بعد 6 انتصارات متتالية في الليغا.
وسيخوض أتلتيكو اختباراً جاداً لقدرته على المنافسة على اللقب حين يواجه برشلونة خارج أرضه في الجولة القادمة.
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