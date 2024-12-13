نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الايطالي قبل مباريات اليوم الجمعة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يتصدر اتالانتا ترتيب الكالتشيو وينافسه نابولي وإنترميلان ويقدم لكم ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم الجمعة الموافق 13 ديسمبر الحالي والتي ستجمع بين امبولي وتورينو.
ترتيب الدوري الإيطالي
1- اتالانتا 34 نقطة
2- نابولي 32 نقطة
3- إنترميلان 31 نقطة
4- فيورنتينا 31 نقطة
5- لاتسيو 31 نقطة
6- يوفنتوس 27 نقطة
7- ميلان 22 نقطة
8- بولونيا 22 نقطة
9- اودينيزي 20 نقطة
10- امبولي 19 نقطة
11- روما 16 نقطة
12- تورينو 16 نقطة
13- بارما 15 نقطة
14- جنوى 15 نقطة
15- كالياري 14 نقطة
16- ليتشي 13 نقطة
17- كومو 12 نقطة
18- هيلاس فيرونا 12 نقطة
19- مونزا 10 نقاط
20- فينيسا 9 نقاط
القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإيطالي
تردد قناة أبوظبي الرياضية
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 11411
الاستقطاب: أفقي H
معدل الترميز: 30000
معامل تصحيح الخطأ: 5/6