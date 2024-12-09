نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عفت نصار: أمتلك مقتنيات ثمينة لمتحف الزمالك.. وجوميز لا يصلح لتدريب الفريق في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - انتقد عفت نصار، نجم نادي الزمالك السابق، مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب، بسبب تجاهل نجوم وأساطير النادي في حضور حفل افتتاح متحف النادي.



وقال نصار، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة etc:" أهنئ مجلس الزمالك، عمل شئ للتاريخ، ولكنه لم يكتمل بسبب غياب النجوم عن افتتاح متحف الزمالك".



وتابع:" في الزمالك محتاجين نتجمع والنادي في احتياج لأبناءه، وهناك العديد مننا قادر على مساعدة النادي، وليس أهس الثقة إنما أهل الكفاءة، وأشكر مجلس الإدارة، وهاني برزي الذي تكلف بمصاريف المتحف".



وشدد:" لم يتواصل مع أي أحد في الزمالك من أجل حضور حفل افتتاح المتحف، ولم يتواصل معي أحد لوضع المقتنيات التي امتلكها، مثل كرة نهائي إفريقيا، ومجموعة صور نادرة".



وأكمل:" منحت أحد صناع المحتوي في الزمالك 234 مباراة، وحصلت منه على 700 مباراة، احتفظ بها وامتلك مباراة كوتوكو الذي خضناه في غانا ولم يذاع يصور فيديو واشتريته عقب المباراة".



وواصل:" في حالة دعوة نجوم الزمالك، كان سيكون يوم تاريخي وسنوي يتم الاحتفال به، وجميع اللاعبين السابقيت يمتلكون مقتنيات تصلح أن يتم وضعها في المتحف".



وأردف:" أحب أهنئ الزمالك والمصري، على الأداء في الكونفدرالية، مازلت مصمم على أن جوميز مدرب ضعيف ولا يصلح لتدريب الزمالك، وهناك أشئ يجب أن يحدث فيها قرار، بسبب طريقة اللعب ومشاركة بعض اللاعبين".



واستكمل:" جوميز بيعمل حاجات غريبة في الزمالك، ومصطفى شلبي، قدم مباراة جيدة وعمل أداء رائع، وأحمله نتيجة مباراة اليوم، ومشاركة عمر جابر في اخر 3 دقائق أمر غريب".



وأكمل:" عمر فرج، من المفترض يكون لاعب أعلى من اللاعبين الموجودين، وأتمنى التوفيق للونش، ولا احمل مصطفى الزناري نتيجة المباراة، هو غير مسئول عن الهدف، وخروجه يؤثرعلى نفسيته، وأحمد فتوح يستطيع أن يفيد النادي في أي مركز، وبنتايج لاعب مميز ولكن مليون دولار قيمة شراءه مبلغ كبير".



وأتم:" عمر الساعي لاعب مميز وسيفيد الأهلي ومنتخب مصر".