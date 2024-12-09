نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاتسيو يوقف قطار نابولي ويهدي صدارة الدوري الإيطالي لأتالانتا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل المواجهة التي جمعت الفريقين نابولي ضد نظيره لاتسيو اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الايطالي.

لاتسيو يهزم نابولي في الدوري الإيطالي

وانطلقت المباراة في تمام العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، علي ملعب أندريا كولومبو.

ولم يشهد الشوط الأول آي تسجيل الأهداف رغم محاولات لاعبي نابولي لتسجيل الأهداف إلا أنها لم تنجح آي محاولة، واستحوذ نابولي على اللقاء بشكل جيد على اللقاء، واختفي أداء لاعبي لاتسيو حتى انتهى الشوط الأول.

وبدأ الشوط الثاني بشكل جيد وظل لاعبي الفريقين يحاولون في استغلال الفرص، لكن كان المستوى متوازن بينهم، حتى سجل غوستان ايزاكسن الهدف الأول لفريق لاتسيو في الدقيقة 79، بصناعة تيجاني نوسلين، ليهدأ مستوى الفريقين وينتهي اللقاء بخاره نابولي بهدف نظيف.

وجاء التشكيل الأساسي للفريق كالتالي:

حراسة المرمى: ميريت.

خط الدفاع: أوليفيرا،بونجيورنو،رحماني،دي لوينزو.

خط الوسط: انجيسا،لوبوتكا،ماكتوماني.

خط الهجوم:لوكاكو،كفاراتسخيليا،بوليتانو.

وتجمد نابولي في وصافة الترتيب برصيد 32 نقطة، بينما يحل لاتسيو في المركز الخامس برصيد 31 نقطة.