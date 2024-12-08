نادر السيد: الزمالك يمرض ولا يموت.. وجوميز الأنسب للنادي حاليًا

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث نادر السيد نجم الكرة المصرية السابق، عن أداء نادي الزمالك خلال الفترة الماضية، والفوز بالبطولات رغم الظروف التي يمر بها النادي.

نادر السيد: مقولة الكبير يمرض ولا يموت تنطبق على الزمالك

وقال نادر السيد، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: دائمًا مقولة الكبير يمرض ولا يموت تنطبق على الزمالك، ورغم المعاناة والأمور المادية مازال الزمالك يلعب باسم وتاريخه الكبير.

وتابع نادر السيد: جوميز هو المدرب الأنسب في الوقت الحالي، واستخدم القماشة التي لديها وأخرج منها الكثير، حتى لو لم يكن لديه الإمكانيات.

واختتم نجم الزمالك السابق: إنييمبا بعيدا عن الساحة االإفريقية في الفترة الأخيرة، لكنه سيبقى مميزا على أرضه بكل تأكيد وستكون المواجهة صعبة على الفارس الأبيض.