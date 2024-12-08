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أحمد جودة - القاهرة - تمكن المقاتل المصري ميدو محمد من اعتلاء منصة تتويج بطولة أبوظبي إكستريم في نسختها الثامنة والتي استضافتها مدينة العين الإماراتية للمرة الأولى في تاريخها في مركز أدنيك العين.

ميدو محمد أول مصري يسجل اسمه في قائمة أبطال أبوظبي إكستريم

ونجح اللاعب المتألق ميدو محمد في فرض سيطرته على مجريات نزاله مع الأوزبكستاني باخرومجون روزييف في نزال جرابليج فئة وزن الريشة.



وقال ميدو محم عقب تتويجه بالفوز:"سعيد بهذه المشاركة والفوز في بطولة مهمة وكبيرة مثل أبوظبي إكستريم،والنزال كان قويًا وصعبًا، لأن خصمي يتمتع بمهارات عالية في الجرابلينج، إلا أنني تفوقت عليه بفضل المزج بين مهارات وأساليب متنوعة.

وأضاف ميدو محمد:"هذه التجربة محطة مهمة في مسيرتي الرياضية، وخاصة مع الشهرة العالمية التي تتمتع بها البطولة وهذا التنظيم المتميز واللاعبين الأقوياء المشاركين".