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أحمد جودة - القاهرة -

يواجه فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، نظيره شباب دمياط، في الثانية عصر بعد غد الخميس، ضمن برنامج الفريق استعدادا لمواجهة حرس الحدود، في كأس الرابطة.

الإسماعيلي يلاقي شباب دمياط وديا

واتفق الجهاز الإداري للفريق الأول، على إقامة المباراة بطلب من الجهاز الفني، بقيادة كابتن حمد إبراهيم، لتجهيز اللاعبين للمرحلة المقبلة.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة نظيره حرس الحدود، يوم 11 ديسمبر الجاري، في الجولة الأولى بكأس رابطة الأندية.