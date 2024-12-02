ختام مسابقة الرماية بالأسلحة التقليدية بميدان الشريعة بسمد الشأن

اختتم فريق الشريعة للرماية ببلدة الشريعة بسمد الشأن في ولاية المضيبي بمحافظة شمال الشرقية مسابقة الرماية بالأسلحة التقليدية في إسقاط الصفائح على مستوى النيابة والقرى التابعة لها، وذلك تزامناً مع احتفالات البلاد بالعيد الوطني الرابع والخمسين المجيد.

انطلقت المسابقة التي استمرت يومين بتنافس الفرق المشاركة والتي تأهلت للتنافس على المركز الأربعة الأولى، وسط حضور جمع غفير من محبي وهواة رماية الأسلحة والقرى التابعة لها.

وقال علي بن معيوف الشرجي رئيس إدارة فريق الشريعة للرماية بأن المسابقة تنوعت بين ثلاث فئات وهي مسابقة إسقاط الصفائح بسلاح الثقيل ومسابقة إسقاط الصفائح بسلاح السكتون للكبار ومسابقة إسقاط الصفائح بسلاح السكتون للناشئين الصغار تحت سن خمس عشرة سنة.

وأضاف علي الشرجي: تنافس في المسابقة (48) فريقا كل فريق يتكون من اثنين من الرماة الذين بلغ عددهم الإجمالي (96 رامياً)، حيث تأهل في تصفيات اليوم الأول (12) فريقاً، أربعة فرق من فئات سلاح الثقيل وأربعة فرق من فئة سلاح السكتون وأربعة فرق من فئة الناشئين الصغار، اختتام فعاليات المسابقة في اليوم الثاني على الأربعة المراكز الأولى، وذلك تحت رعاية شهاب بن محمد بن سليمان البوسعيدي داعم المسابقة بالإضافة إلى الجهود التطوعية في تجهيز الميدان من قبل شباب بلدة الشريعة بسمد الشأن.

وفي ختام المنافسة تم تكريم الفرق (12) الفائزة بالمراكز الأولى، حيث فاز المركز الأول في فئة اسقاط الصفائح بالسلاح الثقيل فريق الاتحاد للمسابقين إبراهيم بن سليمان الشبيبي وأحمد بن حمد الحبسي، وفاز بالمركز الثاني فريق الشريعة (ب) للمتسابقين أحمد بن سعيد بن حمد البوسعيدي وأحمد بن سعيد بن عيسى البوسعيدي، وفاز بالمركز الثالث فريق العزبة للمتسابقين محمد بن سالم الحبسي ومحمد بن يحيى بن خميس البوسعيدي، وفاز بالمركز الرابع فريق العوامر(1) للمتسابقين ماجد بن محمد العامري وحمد بن محمد العامري.

فيما جاءت نتائج الفائزين في اسقاط الصفائح بسلاح السكتون للكبار بفوز فريق الاتحاد للمتسابقين إبراهيم بن سليمان الشبيبي وأحمد بن حمد الحبسي، وفاز بالمركز الثاني فريق بن سعيد للمتسابقين أحمد بن سعيد بن عيسى البوسعيدي وتركيب بن سعيد بن عيسى البوسعيدي، وفاز بالمركز الثالث فريق العزبة للمتسابقين محمد بن سالم الحبسي ومحمد بن يحيى بن خميس البوسعيدي، وفاز بالمركز الرابع فريق القسام للمتسابقين ماجد بن علي بن ناصر البوسعيدي وهشام بن سليمان بن راشد الزكواني.

وجاءت نتائج الفائزين في إسقاط الصفائح بسلاح السكتون للناشئين الصغار تحت خمسة عشر سنة بفوز فريق أشبال الشريعة بالمركز الأول للمتسابقين الحواري بن محمد بن حارث البوسعيدي وأحمد بن محمد البوسعيدي وفاز بالمركز الثاني فريق أشبال العوامر(1) للمتسابقين عمار بن ياسر العامري وشهاب بن حمد العامري، وفاز بالمركز الثالث فريق الباروت للمتسابقين يوسف بن عبدالله بن راشد البوسعيدي وشهاب بن عبدالله بن راشد البوسعيدي وفاز بالمركز الرابع فريق أبطال الشريعة للمتسابقين عمر بن عبدالعزيز الحبسي ومحمد بن عبدالله البوسعيدي.

الجدير بالذكر أنَّ ميدان الشريعة للرماية يتميز بموقعه الاستراتيجي في بلدة الشريعة بسمد الشأن حيث تحيط به سلسلة جبلية من ثلاث جهات ومدخله الرئيس من جهة واحدة بالإضافة إلى قربه من الشارع العام واعتباره أحد ميادين الرماية المعتمدة رسمياً بمخطط رسمي، ووجود كهرباء حكومية بموقع الميدان، حيث أصبح ميدان الشريعة وجهة استقطاب في إقامة مسابقات الرماية منذ تأسيسه في عام 2015م.