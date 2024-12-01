الرياضة

عاجل.. تشخيص حالة أحمد ياسر ريان بعد إصابته أمام الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث أمام البنك الأهلي وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر الجولة الرابعة من عمر الدوري المصري الممتاز.

تشخيص إصابة أحمد ياسر ريان

وغادر أحمد ياسر ريان مهاجم البنك الأهلي مصابا بعد اشتراك قوي مع يحيي عطية الله ليغادر المباراة محمولا بعربة الاسعاف في الدقيقة 38.

وعقب انتهاء الشوط الأول جاء  التشخيص  المبدئي للإصابة  بكسر في الترقوة.

وجدير بالذكر أن المباراة انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين وسط سيطرة كبيرة من جانب البنك الاهلي وتراجع في أداء الأهلي.
 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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