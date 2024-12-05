عصام عبد الفتاح: أتمنى أن يهتم هاني أبو ريدة بملف التحكيم

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أحمد جودة - القاهرة - وجه الخبير التحكيمي عصام عبد الفتاح، رسالة إلى هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري القادم بشأن ملف التحكيم.

وقال عصام عبد الفتاح في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور:" أسعد دائمًا بالتحليل التحكيمي من أجل تطوير المنظومة، أتمنى أن يهتم هاني أبو ريدة بملف التحكيم الشائك ويجب أن يحظى باهتمام كبير".

وأضاف: "لمسة يد البنك الأهلي أمام الزمالك احتسبت في البداية خطأ للمدافع وهذا القرار صحيح، وضع يد مدافع البنك الأهلي أمام الزمالك كان طبيعي واللاعب لم يرى الكرة وبالتالي اصطدمت بيده ولا تحتسب مخالفة".

وأكمل: "التحليل التحكيمي ينجح أي منظومة تحكيمية أكثر من البروتوكول، إذا ظل وضع اليد داخل جسم اللاعب لا تحتسب لمسة اليد مخالفة، وإذا حاول المدافع لعب الكرة بقدمه وتوجهت إلى يده لا تحتسب مخالفة".

واختتم حديثه قائلًا: "لمسة يد يحيى عطية الله أمام الاتحاد السكندري ركلة جزاء، بينما لمسة يد الاتحاد السكندري في كرة ميشالاك ليست ركلة جزاء لقرب المسافة".