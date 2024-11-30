نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش بالدوري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري لمواجهة نظيره فريق طلائع الجيش اليوم السبت بالجولة الرابعة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

يسعي الاتحاد السكندري لتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة والاستفادة من عاملي الأرض والجمهور ليعزز موقعه في المراكز المتقدمة.

يدخل طلائع الجيش هذه المباراة بروح مليئة بالاصرار لتعويض سلسلة النتائج السلبية التي مر بها الفريق خلال الاسابيع الماضية.

موعد مباراة الاتحاد السكندري ضد طلائع الجيش

تنطلق هذه المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت على ملعب ستاد الاسكندرية.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الرسمي لجميع مباريات بطولة نايل.