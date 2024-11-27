نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد شوبير يشيد بتألق كباكا ويؤكد: عودته للأهلي قد تؤثر على مستقبله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد الإعلامي أحمد شوبير بتألق منتخب مصر للشباب تحت قيادة المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي، بعد تأهله بنجاح لبطولة أمم إفريقيا للشباب.

وأثنى شوبير على اللاعبين وجهازهم الفني، مع تسليط الضوء على اللاعب كباكا، الذي لفت الأنظار بمستواه العالي في المباريات الأخيرة.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية عبر برنامجه على "أون سبورت إف إم": "هناك لاعب يستحق التوقف أمامه، وهو كباكا.

الأهلي كان قد ضمه من وادي دجلة ضمن مجموعة من اللاعبين المميزين مثل كريم الدبيس. ولفت كباكا الأنظار بشكل كبير بعد أدائه الرائع في مباريات منتخب الشباب أمام الجزائر وليبيا وتونس."

وأشار شوبير إلى مطالبة البعض بعودة كباكا إلى الأهلي، ولكنه رأى أن ذلك قد يؤثر سلبًا على مستقبله.

وأضاف: "حاليًا هو معار إلى مودرن سبورت، وإذا عاد للأهلي الآن، قد يظل حبيس دكة البدلاء. لذلك، أفضّل أن يستمر في اللعب بشكل منتظم."

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أهمية مشاركة اللاعب في المباريات بغض النظر عن مستوى الفريق، مشيرًا إلى أن مودرن سبورت يعد خيارًا جيدًا في هذه المرحلة بالنسبة لكباكا.