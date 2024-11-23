كورتوا يشارك مع ريال مدريد أمام ليجانيس

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أحمد جودة - القاهرة - يتواجد البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، في تشكيل فريقه الأساسي بمباراة الغد ضد ليجانيس والتي تقام ضمن منافسات الدوري الإسباني.

كورتوا جاهز لمباراة ريال مدريد وليجانيس

أكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية، جاهزية تيبو كورتوا لحماية عرين ريال مدريد في مواجهة ليجانيس.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى إن كورتوا تدرب اليوم مع زملائه بشكل طبيعي وبات جاهزًا للمشاركة أمام ليجانيس.

ويستعد ريال مدريد، لمواجهة ليجانيس في إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الإسباني، غدًا الأحد.

وتقام مباراة ريال مدريد ضد ليجانيس على ملعب بوتاركي البلدي، الأحد، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.



ويحتل فريق ريال مدريد، المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 27 نقطة.