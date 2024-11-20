نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعدين يواجه الأقصر بالقمة ومواجهات قوية بالجولة 7 بالمجموعة الأولى بالصعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام الجمعه منافسات الجولة السابعة بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثاني “ب”، وتسعى العديد من الفرق على حجز بطاقة الصعود لإسعاد جماهيرها.

حيث يستضيف نادى النصر للتعدين نظيره نادى الأقصر بقمة مباريات الجولة، ويسعى التعدين للفوز والابتعاد بالصدارة فيما يسعى الأقصر للفوز للعودة لصدارة المجموعة، ويحتل التعدين المركز الأول برصيد 14 نقطة فيما يحتل الأقصر المركز الثاني برصيد 12 نقطة.

ويستضيف نادى قوص نظيره نادى الالمونيوم، ويسعى أبناء قوص لتحقيق الفوز للابتعاد عن منطقة الخطورة فيما يسعى أبناء الالمونيوم للفوز للعودة للمنافسة، ويحتل قوص المركز التاسع برصيد 4 نقاط فيما يحتل الالمونيوم المركز الثالث برصيد 10 نقاط.

ويستضيف نادى المدينة المنورة نظيره نادى مكادى، ويسعى أبناء المدينة لتحقيق الثلاث نقاط لمواصلة المنافسة إلى الصعود فيما يسعى أبناء مكادى لتحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار للابتعاد عن منطقة الخطورة، ويحتل المدينة المنورة المركز الرابع برصيد 9 نقاط فيما يحتل مكادى المركز الثامن برصيد 7 نقاط.

ويستضيف كيما اسوان نظيره نادى شبان قنا بملعب استاد اسوان، ويسعى أبناء كيما للفوز للابتعاد عن مؤخرة جدول الترتيب فيما يسعى شبان قنا لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه لمواصلة التواجد بمنطقة المنافسة، ويحتل كيما اسوان المركز العاشر برصيد 3 نقاط فيما يحتل شبان قنا المركز الخامس برصيد 8 نقاط.

ويستضيف نادى طهطا نظيره مركز شباب سوهاج بمباراة قوية، حيث يسعى الفريقان لتحقيق الفوز لتحسين موقفهم بمنطقة المنافسة، ويحتل طهطا المركز السابع برصيد 7 نقاط فيما يحتل مركز شباب سوهاج المركز السادس برصيد 8 نقاط.

جدول ترتيب المجموعة:

1 - النصر للتعدين 14 نقطة.

2 - الأقصر 12 نقطة.

3 - الالمونيوم 10 نقاط.

4 - المدينة المنورة 9 نقاط.

5 - شبان قنا 8 نقاط.

6 - مركز شباب سوهاج 8 نقاط.

7- طهطا 7 نقاط.

8 - مكادى 7 نقاط.

9 - قوص 4 نقاط.

10 - كيما اسوان 3 نقاط.