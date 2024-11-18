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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. ماركا ترصد استعدادات اسبانيا لمواجهة سويسرا وليكيب تعلق على انتصار فرنسا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الاثنين الموافق 18- 11- 2024:
الصحف الأوروبية صباح اليوم
وجاءت عناوين الصحف الأوروبية صباح اليوم وفق ما يلي:-
لاغازيتا ديلو سبورت
- سينر مايسترو من بين الجميع
- فقط انت
- سينر الايطالي الوحيد يصل إلى النهائي دون خسارة أي مجموعة
كورييري ديلو سبورت
- الملك
- اول ايطالي بفوز بالبطولة دون خسارة أي مجموعة بعد فوزه على فريتز ٦-٤ ٦-٤
- فرنسا ٣-١ ايطاليا
- رابيو يوقظنا
- فاز بانيايا ولكن مارتين احرز اللقب
ماركا
- خورخي مارتين بطل موتو جي بي
- بطل صلب
- اسبانيا وسويسرا
- بيدري روح النابضة بالفريق
- نادال جاهز للعب
آس
- مارتينايتور
- خورخي مارتين يفوز باللقب
- " لقد كنت حاضرا" لسباق طويل واستمتعت به، انا سعيد جدا" بما هو قادم "
- اسبانيا سويسرا " ليلة واحدة للاستمتاع"
- واقع اندريك الجديد
- فيرير " نادال يعمل على التحسن "
- سينر يفوز بالبطولة على فريتز دون خسارة اي مجموعة
موندو ديبورتيفو
- مارتينتورمينايتور
- اسبانيا سويسرا
- لاروخا بوجوه جديدة
- سينر يفوز بالبطولة الختامية
ليكيب
- ولادة جديدة
- فرنسا ٣-١ ايطاليا
- مارتين البطل
بيلد
البايرن يملك حظوظ ٧٠ بالمئة للفوز باللقب