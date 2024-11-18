الرياضة

الصحف الأوروبية صباح اليوم.. ماركا ترصد استعدادات اسبانيا لمواجهة سويسرا وليكيب تعلق على انتصار فرنسا

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. ماركا ترصد استعدادات اسبانيا لمواجهة سويسرا وليكيب تعلق على انتصار فرنسا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها  الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الاثنين الموافق 18- 11- 2024:

الصحف الأوروبية صباح اليوم

وجاءت عناوين الصحف الأوروبية صباح اليوم وفق ما يلي:- 

لاغازيتا ديلو سبورت

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  • سينر مايسترو من بين الجميع
  • فقط انت
  • سينر الايطالي الوحيد يصل إلى النهائي دون خسارة أي مجموعة

كورييري ديلو سبورت

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  • الملك
  • اول ايطالي بفوز بالبطولة دون خسارة أي مجموعة بعد فوزه على فريتز ٦-٤ ٦-٤
  • ​فرنسا​ ٣-١ ​ايطاليا​
  • رابيو يوقظنا
  • فاز بانيايا ولكن مارتين احرز اللقب

ماركا

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  • خورخي مارتين بطل ​موتو جي بي​
  • بطل صلب
  • اسبانيا وسويسرا
  • بيدري روح النابضة بالفريق
  • نادال جاهز للعب

آس

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  • مارتينايتور
  • خورخي مارتين يفوز باللقب
  • " لقد كنت حاضرا" لسباق طويل واستمتعت به، انا سعيد جدا" بما هو قادم "
  • اسبانيا سويسرا " ليلة واحدة للاستمتاع"
  • واقع اندريك الجديد
  • فيرير " نادال يعمل على التحسن "
  • سينر يفوز بالبطولة على فريتز دون خسارة اي مجموعة

موندو ديبورتيفو

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  • مارتينتورمينايتور
  • اسبانيا سويسرا
  • لاروخا بوجوه جديدة
  • سينر يفوز بالبطولة الختامية

ليكيب

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  •  ولادة جديدة
  • فرنسا ٣-١ ايطاليا
  • مارتين البطل

بيلد

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البايرن يملك حظوظ ٧٠ بالمئة للفوز باللقب

مريم الجابري

مريم الجابري

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