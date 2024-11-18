نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. ماركا ترصد استعدادات اسبانيا لمواجهة سويسرا وليكيب تعلق على انتصار فرنسا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع " دوت الخليج الرياضي " بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الاثنين الموافق 18- 11- 2024: الصحف الأوروبية صباح اليوم وجاءت عناوين الصحف الأوروبية صباح اليوم وفق ما يلي:- لاغازيتا ديلو سبورت سينر مايسترو من بين الجميع

فقط انت

سينر الايطالي الوحيد يصل إلى النهائي دون خسارة أي مجموعة كورييري ديلو سبورت الملك

اول ايطالي بفوز بالبطولة دون خسارة أي مجموعة بعد فوزه على فريتز ٦-٤ ٦-٤

​فرنسا​ ٣-١ ​ايطاليا​

رابيو يوقظنا

فاز بانيايا ولكن مارتين احرز اللقب ماركا خورخي مارتين بطل ​موتو جي بي​

بطل صلب

اسبانيا وسويسرا

بيدري روح النابضة بالفريق

نادال جاهز للعب آس مارتينايتور

خورخي مارتين يفوز باللقب

" لقد كنت حاضرا" لسباق طويل واستمتعت به، انا سعيد جدا" بما هو قادم "

اسبانيا سويسرا " ليلة واحدة للاستمتاع"

واقع اندريك الجديد

فيرير " نادال يعمل على التحسن "

سينر يفوز بالبطولة على فريتز دون خسارة اي مجموعة موندو ديبورتيفو مارتينتورمينايتور

اسبانيا سويسرا

لاروخا بوجوه جديدة

سينر يفوز بالبطولة الختامية ليكيب ولادة جديدة

فرنسا ٣-١ ايطاليا

مارتين البطل بيلد البايرن يملك حظوظ ٧٠ بالمئة للفوز باللقب