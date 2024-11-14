انت الأن تتابع خبر عودة راموس الى ريال مدريد بعد إصابة ميليتاو وكارفخال.. تعرف علي التفاصيل كاملة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتشرت الكثير من الأخبار في الوقت الراهن عن عودة راموس الى ريال مدريد، ويأتي ذلك بالتزامن مع المشكلة الدفاعية الواضحة التي يوجهها الملكي في الوقت الحالي، ومن خلال المقال التالي يقدم لك “جريدة مانشيت” كافة التفاصيل المُتعلقة بعودة راموس الى ريال مدريد، وموعد مباراة ريال مدريد القادمة تابع قراءة السطور القادمة للاطلاع علي المزيد.

عودة راموس الى ريال مدريد

بعد إصابة مدافع ربال مدريد “إدير ميليتاو” بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة، والغياب عن الملعب لمدة قد تصل 8 أشهر، مما يعني ضرورة وجود مدافع ليعود النقص الدفاعي في الفريق، لذلك انتشرت الكثير من الاخبار حول عودة راموس الى ريال مدريد، ويأتي ذلك بعد مشر اللاعب فيديو لهُ علي صفحته الشخصية وهو يتدرب، مما فسرة البعض أنهُ يعرض خدماته علي فريقة السابق ريال مدريد الذي حقق الكثير من الإنجازات معهُ خاصة وان اللاعب حر، منذ انتهاء عقده مع إشبيلية في الموسم الماضي، ويبلغ اللاعب من العمر 38 عاماً، وفي السياق ذاته في تقرير لبرنامج الشيرنجيتو الإسباني، اوضح ان اللاعب عرض خدماته علي ريال مدريد وقوبل الطلب بالرفض.

موعد مباراة ريال مدريد القادمة