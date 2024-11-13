صلاح يكشف سرًا حول ركلة جزاء نهائي دوري الأبطال أمام توتنهام

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث محمد صلاح نجم ليفربول، عن ركلة الجزاء التي سجلها أمام توتنهام في لقاء نهائي دوري أبطال أوروبا 2019.

وتوج ليفربول، بلقب دوري أبطال أوروبا 2019 بعد الفوز على حساب توتنهام في النهائي بهدفين نظيفين، عن طريق محمد صلاح من ركلة جزاء سددها بنجاح، وديفوك أوريجي.

صلاح: غير رأيي في مكان تسديد ركلة جزاء نهائي أوروبا

قال محمد صلاح في تصريحاته عبر قناة ليفربول الرسمية: “لقد غيرت رأيي في المكان الذي سأضع الكرة فيه عندما سددت".

وتابع صلاح: “شعرت بالسوء بعد ذلك، تدربت طوال الأسبوع على وضعها في الجانب الآخر، وحتى الآن كلما رأيت اللقطة أقول لنفسي لماذا غيرت رأيي؟”.

وواصل: “كنت تحت ضغط كبير بتلك اللحظات، وأعتقد هذا سبب تغيير رأيي لأننا في نهائي دوري أبطال أوروبا”.