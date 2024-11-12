تعرف على مواجهات الأسبوع الأول بالقسم الرابع ببنى سويف

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أحمد جودة - القاهرة - أجريت منذ قليل مراسم قرعة دورى القسم الرابع ببنى سويف وذلك للموسم الجديد 2024/2025. تعرف على مواجهات الاسبوع الأول بالقسم الرابع ببنى سويف وخلال المراسم التى جاءت بمقر فرع بنى سويف للاتحاد المصري لكرة القدم وبتواجد المحاسب صلاح بدر مدير تنفيذى الفرع وأعضاء لجنة المسابقات تم خلالها شرح كافة ما يتعلق بنظام وشروط المسابقة والتى وردت بتعليمات الاتحاد المصري للعبة خلال الفترة الماضية.

وحرص مسؤولى الفرق المشاركة بالبطولة على التواجد بالاجتماع بجانب بعض المندوبين.

ويشارك بمسابقة دورى القسم الرابع بمحافظة بنى سويف فرق مركز شباب باروط ونادى شبان الفشن ونادى بوش الرياضى ومركز شباب ناصر ومركز التنمية الشبابية. وستقام مباريات المسابقة على ملاعب مركز شباب باروط ومركز التنمية الشبابية بشرق النيل وملعب نادى نجوم مصر.

واسفرت مواجهات الاسبوع الأول والتى ستقام يوم الجمعه 22 نوفمبر عن مواجهة مركز شباب باروط لضيفه نادى شبان الفشن فيما يحل نادى بوش ضيفا على مركز التنمية الشبابية بينما لن يشارك مركز شباب ناصر بمباريات تلك الجولة.