نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماتيوس: مرموش يستحق افضل لاعب لما يقدمه مع فرانكفورت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبّر لوثار ماتيوس، أسطورة كرة القدم الألمانية، بإعجابه الشديد بالمستوى المذهل الذي يقدمه عمر مرموش، نجم آينتراخت فرانكفورت، هذا الموسم.

ماتيوس: مرموش يستحق افضل لاعب لما يقدمه

حيث يتصدر مرموش، قائمة هدافي الدوري الألماني برصيد 11 هدفًا رفقة النجم الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ.

وأبدع اللاعب الدولي مؤخرًا، واستطاع تسجيل ثلاث ركلات حرة في 3 مباريات متتالية.

وتحدث ماتيوس، لـ "سكاي ألمانيا": "الحقيقه أن فرانكفورت محظوظ للغاية بتواجد عمر مرموش، وهوجو إيكيتيكي، فهم بالنسبة لي مهاجمين من الطراز العالمي، وأعتقد انهم كاملين بشكل جيد".

وأردف: "إذا وضعنا جائزة لأفضل لاعب بالعالم كل 3 شهور، فسيكون مرموش مرشحًا للفوز بها في بشكل كبير خلال هذه الفترة. وارى إنه لا يقدم مستوى جيدًا في الدوري الألماني فقط، لكن على المستوى الدولي أيضًا".

وأضاف: "يستفاد مرموش من الفريق جيدًا كما يفعل هاري كين في البايرن، والفريق يضعه في مركز مميز ويمرر له الكرات وبهذه الطريقة يمكنك تسجيل عدد معين من الأهداف".

