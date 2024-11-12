نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي السابق: منتخب مصر سيتوج بأمم إفريقيا مع حسام حسن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق، أن المتتخب الوطني الأول لكرة القدم تحت قيادة حسام حسن يعيش أفضل فتراته الفنية ويقدم أفضل أداء فني له في السنوات الأخيرة.

ويقدم منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن مستويات رائعة للغاية خلال الفترة الماضية، وقد تأهل الفراعنة لبطولة كأس أمم 2025 في المغرب.

تصريحات محمود أبو الدهب

وقال محمود أبو الدهب عبر تصريحات تلفزيونية: المنتخب الوطني يسير بخطى ثابتة مع حسام حسن في التصفيات الإفريقية ولو استمر بهذا المستوى الفني سيتوج ببطولة كأس الأمم الإفريقية القادمة بكل تأكيد.

وأشار إلى أن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني أمام فرصة ذهبية لتحقيق إنجاز تاريخي مع الفراعنة في بطولة كأس الأمم الأفريقية وتصفيات كأس العالم.