نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تالقه.. وسام أبو علي يقدم طلبًا لإدارة الأهلي بشأن عقده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد الإعلامي محمد فاروق، أن وسام أبو علي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي طلب تعديل عقده مع الفريق الأحمر في الفترة القادمة بعد تألقه والمساهمة في الفوز بالبطولات.

وشهدت الفترة الماضية تألق كبير من اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي، مما جعل بعض الأندية العربية تريد التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

تصريحات الإعلامي محمد فاروق

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر تصريحات تلفزيونية: يرغب وسام أبو علي مهاجم فريق الأهلي في تعديل عقده ماليًا بعد رفض النادي مناقشة أي عروض أوروبية تصل له في الوقت الحالي لحاجة فريق الأهلي لخدماته الفنية ورفض السويسري مارسيل كولر التفريط فيه.

وتابع: وسام أبو علي مهاجم الأهلي يحصل على 900 ألف دولار ويرغب اللاعب في الحصول على مليون و200 ألف دولار خلال الفترة القادمة بعد اغلاق ملف الرحيل عن القلعة الحمراء.