نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أيمن حسين vs التعمري.. موعد مباراة العراق والأردن في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل المنتخب الأردني ضيفًا ثقيلًا على نظيره منتخب العراق، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ومن المقرر أن تقام المواجهة على أرضية استاد البصره الدولي، تحت صافرة الحكم السعودي محمد الهويش.

ويأتي المنتخب الأردني في المركز الثاني بترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف عن المنتخب العراقي الذي يحتل المركز الثالث بنفس عدد النقاط.

موعد مواجهة الاردن والعراق في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم

ستقام مواجهة الأردن والعراق يوم الخميس الموافق 14 نوفمبر 2026، في تمام الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والسابعة والربع بتوقيت السعودية وقطر، والثامنة والربع بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة لمواجهة الأردن والعراق في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم

يمكنكم مشاهدة مواجهة الأردن والعراق على قناة bein sport HD4، بتعليق المعلق أحمد البلوشي.

وتذاع المباراة على شبكة قنوات أخري، وهي الكأس الرياضية القطرية، بتعليق المعلق المصري أحمد الطيب.