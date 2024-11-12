نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه نادي ليفربول بقيادة مدربه آرني سلوت نظيره ريال مدريد بقيادة كارلو أنشيلوتي يوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024 على ملعب "أنفيلد"، وذلك في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويحتل الريدز صدارة جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة، بعد تحقيق العلامة الكاملة والفوز في أربع مباريات، فيما يحتل الملكي المركز الثامن عشر برصيد 6 نقاط، بعد الفوز في مباراتين وخسارة مثلهما.

موعد مباراة ليفربول ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة ليفربول ضد ريال مدريد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحًا بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة ليفربول ضد ريال مدريد، عبر قنواتها، وتحديدًا bein Sports 1HD.