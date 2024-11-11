عمر مرموش يقود التشكيل المثالي للجولة العاشرة من الدوري الألماني

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أحمد جودة - القاهرة - ظهر النجم المصري عمر مرموش في التشكيل المثالي للجولة العاشرة من بطولة الدوري الألماني، لهذا الموسم كما نشرت شبكة "هوسكورد" العالمية.

وخاض اينتراخت فرانكفورت مباراته في تلك الجولة مساء أمس ضد شتوتجارت، حيث فاز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وظهر عمر مرموش بمستوى متميز حيث صنع الهدف الأول الذي سجله زميله هوجو إيكتيكي، قبل أن يحرز الهدف الثالث بطريقة متقنة من ركلة حرة.

وأعلنت شبكة "هوسكورد" العالمية التشكيل المثالي للجولة العاشرة من الدوري الألماني، وتواجد بها عمر مرموش.

وجاء عمر مرموش كأعلي تقييمًا في التشكيل المثالي، بواقع 9.1/10.

وجاء التشكيل المثالي للجولة العاشرة من الدوري الألماني

حراسة المرمى: فريدريك رونو (يونيون برلين).

خط الدفاع: جوشوا فاجنومان (شتوتجارت)، دينيس فافرو (فولفسبورج)، ماثياس جينتير (فرايبورج)، ماكسيميليان ميتلشتيت (شتوتجارت).

خط الوسط: أنتوني كاسي (ماينز)، فلوريان فيرتز (باير ليفركوزن)، نديم أميري (ماينز)، كريس فيهريش (شتوتجارت).

خط الهجوم: عمر مرموش (آينتراخت فرانكفورت)، فيل هاريس (هولشتاين كايل).