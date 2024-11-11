نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب نابولي يفتح النار على التحكيم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتقد مدرب نابولي، أنطونيو كونتي، حكم الفيديو المساعد لعدم تدخله لإلغاء ركلة جزاء أهدرها هاكان شالهان أوغلو لاعب إنتر ميلان في النهاية خلال تعادل الفريقين 1-1 أمس الأحد.

وحصد نابولي نقطة في سان سيرو ليحافظ على صدارة الدوري الإيطالي، فيما يبدو صراعًا متقاربًا على اللقب، ويتصدر فريق كونتي الترتيب برصيد 26 نقطة متقدمًا بفارق نقطة واحدة عن كل من أتلانتا وفيورنتينا وإنتر ولاتسيو.

ورغم فشل لاعب الوسط التركي شالهان أوغلو في التسجيل من ركلة الجزاء، إلا أن كونتي مدرب نابولي انتقد حكم الفيديو المساعد لعدم إلغاء قرار الحكم بمعاقبة أندري-فرانك زامبو أنجيسا، إثر خطأ ضد دينزل دمفريس.

وقال كونتي لمنصة داوزن: "هل يمكن لحكم الفيديو المساعد التدخل فقط عندما يناسبه ذلك؟ قرار من الحكم مثل هذا يمكن أن يقلب المباراة ولا يمكن لتقنية الفيديو أن تفعل أي شيء حيال ذلك؟، "إما أن يكون حكم الفيديو المساعد موجودًا لتصحيح الأخطاء أو لا يكون كذلك، إذا كان هناك خطأ فيجب أن يتدخل، هذا يغضبني حقًا ويغضب جميع المدربين، يجب أن يتدخل إذا كان هناك خطأ.

"إذا كانت تقنية الفيديو موجودة فيجب استخدامها لتصحيح الأخطاء أو إظهار بعض الحالات التي لم يشاهدها الحكم، إذا كان الخطأ واضحًا، وكان كذلك، فلماذا يُسمح للحكم ماوريتسيو مارياني بفعل ذلك فقط".

