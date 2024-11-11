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أحمد جودة - القاهرة -

فاز ريفر بليت على ضيفه باراكاس سنترال (3-0)، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الأرجنتيني لكرة القدم.

بالثلاثة.. ريفر بليت يضاعف معاناة باراكاس سنترال

تقدم ريفر بليت في الدقيقة 68 عن طريق ماكسيمليانو بيزا، قبل أن يضيف ميجيل بورخا الهدف الثاني في الدقيقة 75.

وفي الدقيقة 86 سجل باولو دياز الهدف الثالث لريفر بليت.

ورفع ريفر بليت رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثالث، بفارق 6 نقاط خلف هوراكان صاحب المركز الثاني، والمتصدر فيليز سارسفيلد الذي سيلعب ضمن منافسات تلك الجولة في وقت لاحق.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد باراكاس سنترال عند 16 نقطة في المركز الثامن والعشرين والآخير.