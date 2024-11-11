نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رضا عبدالعال: لاعب الزمالك كان يستحق الانضمام لمنتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق، ناصر منسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك كان يستحق الانضمام للمنتخب الوطني في المعسكر الحالي قبل مباراتي الرأس الأخضر وبواتسونا.

وشهدت الفترة الماضية تألق ناصر منسي مع فريق الزمالك، حيث أحرز للأبيض هدف في نهائي كأس السوبر الإفريقي، وهدف أيضا ضد سموحة في المباراة الماضية بالدوري الممتاز.

تصريحات رضا عبد العال

وقال رضا عبدالعال عبر تصريحات تلفزيونية: كان من الأفضل عدم استدعاء حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني لمصطفى محمد المعسكر الحالي وضم ناصر منسي مهاجم فريق الزمالك لأنه الأفضل في الفترة الأخيرة.

وتابع: ناصر منسي يستحق الانضمام للمنتخب الوطني في الفترة الحالية بعد تألقه مع الزمالك وتسجيل أكثر من هدف مؤثر.