نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص ونتيجة مباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي، أهداف مباراة ريال سوسيداد وبرشلونة في الدوري الإسباني لهذه النسخة.

واستضاف ريال سوسييداد نظيره برشلونة اليوم في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري الإسباني موسم 2024-25 على ملعب أنويتا.

أهداف مباراة برشلونة وريال سوسييداد في الدوري الإسباني

ونجح شيرالدو بيكر، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال سوسيداد في تسجيل هدف فريقه الأول والوحيد في الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول وذلك بعد تمريرة حاسمة من لوكا سوستيتش.

ودخل برشلونة مباراته ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: إيناكي بينا.

خط الدفاع: ب أو كوبارسي- أليخاندرو بالدي- إينيجو مارتينيز- جول كوندي.

وسط الميدان: بيدري- فيرمين لوبيز- فرانكي دي يونج- مارك كاسادو.

خط الهجوم: رافينيا دياز- روبرت ليفاندوفسكي.