نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري يتعادل سلبيا مع الجونة بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

سيطر التعادل السلبي علي المصري البورسعيدي والجونة التي جمعت الفريقين بالجولة الثانية ضمن منافسات الدوري الممتاز على ملعب ستاد السويس الجديد.



وحاول كل فريق منذ بداية المباراة تسجيل هدف التقدم، وإن كانت الخطورة الأكبر للفريق البورسعيدى، إلا أن اللقاء انتهى بالتعادل السلبى بين الفريقين ل، ويقتنص كل منهما نقطة واحدة فى صراع بطولة الدورى.

وبهذه النتيجة يحتل النادي المصري المركز الرابع برصيد 4نقاط بينما يتجمد الجونة بالمركز العاشر برصيد نقطين في جدول ترتيب الدوري المصري



وخاض المصري مباراته بتشكيل مكون من: محمود جاد لحراسة المرمى، أحمد عيد، كريم العراقي، ، باهر المحمدي ، عمرو سعداوي لخط الظهر، محمود حمادة، محمد مخلوف كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، فخر الدين بن يوسف ، خالد الغندور ، ميدو جابر كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

فيما ضمت قائمة البدلاء محمود حمدي، محمد هاشم، حسن علي، يوسف الجوهري، كريم بامبو، أحمد القرموطي، عبد الرحيم دغموم، بابا بادجي، محمد الشامي.